Jan 03, 2022 at 16:03 CET



Check the classifications of the Dakar rally 2022 in the categories of cars, motorcycles, quads Y trucks on the SPORT website.

After each day of competition in the test that is being played in Saudi Arabia, we offer you the updated ranking in each category.

DAKAR 2022 MOTORCYCLE CLASSIFICATION (AFTER STAGE 2)

1 S. Sunderland (GBR) 08h 31 ’29’ ‘

2 A. van Beveren (FRA) at 02:51

3 D. Sanders (AUS) at 03:29

4 M. Walkner (AUT) at 04:08

5 S. Howes (USA) at 09:59

–

6 L. Santolino (ESP) at 10:55

10 J. Barreda (ESP) at 20:25

DAKAR 2022 CAR CLASSIFICATION (AFTER STAGE 2)

1 N. Al-Attiyah (CAT) – 06h 59 ’21’ ‘

2 S. Loeb (FRA) at 9:16 am

3 L. Álvarez (ARG) at 40:53

4 G. De Villiers (LDS) at 41:22

5 V. Vasilyev (RUS), at 43:39

–

17 N. Roma (ESP) at 01:23:08

22 C. Checa (ESP) at 01:44:42

29 L. Sanz (ESP) at 02:05:00

30 I. Esteve (ESP) at 02:07:50

33 C. Sainz (ESP) at 02:24:31

QUADS DAKAR 2022 CLASSIFICATION (AFTER STAGE 2)

1 L. Kancius (LIT) 10h 51 ’36’ ‘

2 P. Copetti (USA) at 03:32

3 A. Giroud (FRA) at 4:57 PM

4 A. Maksimov (RUS) at 25:47

5 K. Wisniewksi (POL), at 26:11

–

12 A. Feliu (ESP) at 05:39:20

DAKAR TRUCKS CLASSIFICATION 2022 (AFTER STAGE 2)

1 D. Sotnikov (RUS) 07h 59 ’07’ ‘

2 E. Nikolaev (RUS) at 02:07

3 A. Karginov (RUS) at 6:34 pm

4 A. Shibalov (RUS) at 10:43 PM

5 A. Loprais (CHE) at 31:11

–

19 A. Herrero (ESP) at 01:57:59

36 J. Juvanteny (ESP) at 05:47:55

40 P. Sabaté (ESP) at 28:49:40