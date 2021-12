En el lado opuesto de los relatos históricos en que un “hágase” pronunciado por algún emperador romano era la única causa de la ejecución de una obra en beneficio de los ciudadanos, se encuentra el verdadero oficio de la administración con impacto social. Esa cabeza solitaria que ordena y manda en realidad no existe, porque para llegar a concretar una tarea en pro de la sociedad hace falta de coordinación y consenso entre varios participantes. El arte de llegar a acuerdos con distintos actores de la sociedad civil, las empresas y el gobierno con el fin de cristalizar una obra con impacto social positivo, es la especialidad de Martha Herrera, titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, en Nuevo León, quien platicó con Blanca Juana Gómez Morera, directora general de Expansión Publishing.

El pilar del autoconocimiento

La conversación ocurrió en el episodio 84 de Mujeduría, podcast de Grupo Expansión, en el cual Blanca Juana, conductora, junto con Martha, invitada a la emisión, desgranaron significativas reflexiones en torno a cómo, desde la trinchera del servicio público, es posible “salir del egosistema y poner el foco en el ecosistema”. “Mi propósito tiene que ver con el servicio a los demás a través del aprendizaje, la exploración permanente y estar consciente de quiénes somos, porque a partir del autoconocimiento es que uno puede transformarse de forma permanente en la vida”, expresó Martha. Lo que se requiere, de acuerdo con esta funcionaria, es una política social de Estado, transversal, basada en la cercanía, en el acompañamiento, en el empoderamiento, para concretar acciones que mejoren las condiciones de vida de la gente y garanticen sus derechos. Al respecto, ella agregó lo siguiente: “Siempre he tratado de que no me gane el ego porque, al final del día, llegamos sin nada y nos vamos sin nada, y lo único que podemos decir es qué dejamos en este camino; esto es, cuáles fueron las semillas que sembramos, cómo pudimos abonar y ayudar a los otros a su propio desarrollo personal”.

Una trayectoria fincada en forjar alianzas

Antes de asumir su cargo actual en el servicio público, Martha colaboró durante 25 años en Cemex, donde consolidó más de 1,000 alianzas mediante proyectos de desarrollo sostenible de comunidades marginadas. “Ella es buena para sentar en la mesa a diferentes actores y lograr que las cosas sucedan. Ha elaborado programas que impactan positivamente a más de 25 millones de personas en 5,000 comunidades a nivel global”, precisó Blanca Juana. Y es que Martha sostiene que solamente mediante esfuerzos coordinados, alejados del protagonismo de una sola mente maestra que lo controla todo, es posible estructurar proyectos a largo plazo. Porque ante un escenario tan complejo, las soluciones no son lineales, requieren diferentes caminos para una solución sostenible. De esta manera, se confirma que el triunfo no es atribuible a una sola persona, sino a toda la gente que, en armonía, echa a andar una obra en beneficio de la sociedad, de principio a fin. “Hay que trasladarnos del egosistema al ecosistema, el cual se logra a través de invitar a otros a la mesa y de la colaboración multisectorial, buscando el ganar-ganar”, comentó Martha. Para lograr un desarrollo sostenible, según esta especialista en forjar acuerdos, es preciso que real y primordialmente se garanticen los derechos humanos y sociales básicos; es decir, brindar un piso parejo para todas las personas y una perspectiva de inclusión de ciudadanas y ciudadanos.

Los retos sociales en Nuevo León

La funcionaria también afirmó que actualmente en el servicio público del país ocurre una evolución del “desarrollo social” a “la igualdad e inclusión”. Al respecto, Blanca Juana le preguntó cuál es la clave para que las alianzas entre distintos actores convocados, no se disuelva en el camino, sino que perdure y dé los frutos deseados. Martha respondió lo siguiente: “Tiene que haber un seguimiento, no solamente de forma sino también de fondo, pues no basta con tomarse la foto de algo que se promete y que luego no se va a lograr; y si en lo privado es un riesgo, en lo público más, porque hay gente que está siguiendo con lupa todos los pasos”. Martha también considera que la planeación transversal, el seguimiento, la comunicación, la rendición de cuentas y la transparencia son elementos fundamentales para que la política social de Estado logre una transformación profunda. Es clave destacar que uno de los primeros planes que Martha instrumentó al llegar a la Secretaría fue nombrar a una persona específica encargada de las alianzas, para no perder de vista las oportunidades que diariamente surgen de sumar fuerzas con autoridades federales, organizaciones civiles y empresas. “Todo esto para tener esa matriz muy clara de cuáles son los aliados con los que contamos y cuáles no existen, pero que tenemos que ir por ellos e invitarlos a colaborar con nosotros”. La funcionaria enfatizó que todos los ciudadanos pueden contribuir en el bien común y dejar una huella de virtud en el otro de la siguiente manera: “Cada decisión que tomamos tiene un impacto en las personas. Entonces de lo que se trata es de actuar en lo positivo y disminuir lo negativo. Hay que despertar esa conciencia y estar presente en nuestro hoy para saber qué impactos negativos y qué prácticas de discriminación tenemos que erradicar de lo personal o lo institucional.” Finalmente, la conductora de Mujeduría preguntó cuál es la lección que Martha Herrera, a lo largo de su carrera profesional, ha transmitido constantemente a sus equipos de trabajo con el fin de llegar a los resultados planeados en conjunto, sin que domine la idea de una sola persona. A continuación, la respuesta: “Es el tema de la empatía, entender muy bien cómo se le genera valor al otro, porque no se puede pensar que el valor nace desde el escritorio o en una presentación de Powerpoint, sino que uno tiene que partir de escuchar al otro, entenderlo, y no solamente ponerse en sus zapatos, sino también caminar su mismo camino”. Para escuchar la conversación entre Martha Herrera y Blanca Juana Gómez Morera, accede al episodio 84 de Mujeduría .

