La variante ómicron del COVID-19 parece producir una enfermedad menos grave que la mutación delta pero no debe clasificarse como “leve”, dijo este jueves el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Aparenta ser menos grave que la delta, especialmente en personas vacunadas, pero no hay que categorizarla como ‘leve’, porque también está causando hospitalizaciones y está matando”, advirtió el experto etíope.

Tedros indicó que los récords de contagios diarios seguramente no reflejan el verdadero alcance de la actual ola, ya que las cifras oficiales no reflejan los positivos que mucha gente se ha autodiagnosticado en sus casas, mientras muchas redes sanitarias saturadas no han podido diagnosticar a todos los sospechosos. En una rueda de prensa, Tedros Adhanom Ghebreyesus también repitió su llamado a una mayor equidad global en la distribución y acceso a las vacunas contra el coronavirus. “La desigualdad en las vacunas mata personas, destruye trabajos y perjudica la recuperación económica global”, afirmó Tedros, quien lamentó que “algunos países estén ya dando a sus ciudadanos una cuarta dosis mientras otros no tienen suministros suficientes para inmunizar a sus trabajadores sanitarios y grupos de riesgo”. “Distribuir vacunas y más vacunas de refuerzo en un pequeño número de países no acabará con la pandemia mientras otros miles de millones de personas sigan completamente desprotegidas”, alertó el máximo responsable de la OMS. Para el año que comienza, Tedros insistió en que el objetivo debe ser conseguir que el 70 % de la población de todos los países esté vacunada, aunque advirtió de que al actual ritmo más de un centenar de territorios no alcanzarán esa meta, de la misma forma que a finales del 2021 no se logró el objetivo del 40%.

Se considera que esta meta ayudará a poner fin a la fase aguda de la pandemia. Tedros advirtió que, según la tasa actual de inmunización, 109 países no alcanzarán este objetivo. En la misma sesión informativa desde Ginebra, el asesor de la OMS Bruce Aylward dijo que 36 países ni siquiera habían alcanzado el 10 % de cobertura de vacunación en su población. Entre los pacientes graves en todo el mundo, el 80% no estaban vacunados, agregó. Otra variante, bautizada como IHU y registrada por primera vez en septiembre de 2021, se encuentra entre las que está siendo monitorizada pero no está circulando ampliamente, dijo la líder técnica de la OMS sobre COVID-19, Maria van Kerkhove. Hay dos categorías que la OMS usa para rastrear cepas: “variante de preocupación”, que incluye a delta y ómicron, y “variante de interés”. Con información de EFE y Reuters

