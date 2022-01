Los jóvenes de 18 años en adelante que no se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) no podrán ser sancionados. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer este lunes que tras la aprobación de la Miscelánea Fiscal 2022, con la que se busca incorporar a los jóvenes mayores de edad al RFC no significa que paguen impuestos ni que vayan a ser sancionados.

Se asegura su identidad fiscal. Pueden realizar trámites y servicios comprobando su identidad digitalmente. El SAT protege sus datos y se combate la corrupción al prevenir el robo de identidad. La e.firma (firma electrónica) es un archivo seguro, cifrado y tiene la validez de una firma autógrafa.

“La incorporación al RFC y la obtención en conjunto de la e.firma (firma electrónica), no implica que estén obligados a pagar contribuciones ni a presentar declaraciones, a menos que ya realicen alguna actividad económica. Además, de acuerdo con lo aprobado por el Congreso de la Unión, ningún joven será sancionado por no registrarse ante el SAT”, informó la dependencia en un comunicado. El SAT añadió que es consciente que la incorporación de los jóvenes al registro llevará tiempo, por lo que no se tienen previstas ni multas ni sanciones y que la medida lo que busca es evitar el robo de identidad ya que algunas empresas los usan de prestanombres. “Al contar con su RFC y su firma electrónica, los jóvenes recibirán avisos en los medios de contacto que den de alta (correo electrónico), en caso de que su identidad haya sido utilizada por dichas empresas”, añadió. Los jóvenes que se inscriban al RFC sin actividad económica no estarán obligados a pagar impuestos ni a presentar declaraciones informativas, mensuales o anuales; tampoco a dar avisos, a menos que cambien de régimen e inicien actividad; mientras tanto, el SAT no aplicará ningún tipo de sanciones o cobro de impuestos por ello.

