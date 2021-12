Qualification Discount Link to the Review Where’s Samantha? 70% https://bitwares.net/wheres-samantha-review-pc-y-como-hacer-algo-sencillo-pero-entregido/ Outriders 67% https://bitwares.net/outriders-review-el-destino-esta-en-tus-manos/ FIFA 22 60% https://bitwares.net/el-fifa-los-pibes-el-barrio/ F1 2021 60% https://bitwares.net/f1-2021-review-drama-a-300-kph/ Aeon Drive fifty% https://bitwares.net/aeon-drive-review-eh-para-un-poco-emocion/ Dream cycle fifty% https://bitwares.net/dream-cycle-preview-en-busca-del-sueno-perdido/ It Takes Two fifty% https://bitwares.net/it-takes-two-review-pc-mejor-bien-acompanados-que-solos/ Endzone – A World Apart fifty% https://bitwares.net/endzone-a-world-apart-review-pc-mantederos-positivos-y-activos-en-el-fin-del-mundo/ MotoGP 21 fifty% https://bitwares.net/motogp-21-review-por-el-piso/ Stronghold: Warlords fifty% https://bitwares.net/stronghold-warlords-review-pc-como-siempre-pero-en-china/ Golf Club Wasteland fifty% https://bitwares.net/golf-club-wasteland-review-los-swings-mas-melancolicos-de-la-tierra-y-alretrás/ Evil Genius 2: World Domination fifty% https://bitwares.net/evil-genius-2-review-armamos-el-hq-del-mal/ Narita boy fifty% https://bitwares.net/narita-boy-review-pc-un-fantastico-homenaje-a-los-80/ Black legend fifty% https://bitwares.net/black-legend-review-ps4-un-neblinoso-xcom/ Crystals fifty% https://bitwares.net/cris-tales-review-una-promesa-colombiana-en-formato-jrpg/ Batbarian: Testament of the Primordials fifty% https://bitwares.net/batbarian-testament-of-the-primordials-review-el-metroidvania-mas-batibizarro-jamas-creado/ Mass Effect: Legendary Edition fifty% https://bitwares.net/mass-effect-legendary-edition-review-aventura-galactica-renovada/ Sword of the Necromancer fifty% https://bitwares.net/sword-of-the-necromancer-review-pc-un-rpg-con-casi-todo-lo-que-un-gamer-pide/ They always run fifty% https://bitwares.net/they-always-run-review-a-tres-manos/ Solasta: Crown of the Magister fifty% https://bitwares.net/solasta-crown-of-the-magister-les-apetece-un-poco-de-rol/ NBA 2K22 fifty% https://bitwares.net/nba-2k22-review-que-pasen-los-natos-a-limpiar-el-piso/ Tour de France 2021 fifty% https://bitwares.net/tour-de-france-2021-review-pedalea-hacia-el-sol/ Lost Words: Beyond the Page fifty% https://bitwares.net/lost-words-beyond-the-page-review/ Just die already fifty% https://bitwares.net/just-die-already-review-abuela-me-haces-re-maaaaal/ Cozy Grove fifty% https://bitwares.net/cozy-grove-review-un-nuevo-animal-crossing-llega-a-nintendo-switch/ Beyond a Steel Sky 40% https://bitwares.net/beyond-a-steel-sky-review-mas-regresos-asi-por-favor/ Loop Hero 40% https://bitwares.net/loop-hero-review-pc-veamos-porque-tanto-alboroto/ Song of Horror: Complete Edition 40% https://bitwares.net/song-of-horror-complete-edition-review-cancion-para-mi-muerte/ Boomerang X 40% https://bitwares.net/boomerang-x-review-un-frenetico-fps-repleto-de-accion-y-un-tanto-adictivo/ Back 4 Blood 40% https://bitwares.net/back-4-blood-review-quiero-vale-4-carajo/ Beautiful desolation 40% https://bitwares.net/beautiful-desolation-review-el-futuro-imperfecto/ Edge of Eternity 40% https://bitwares.net/edge-of-eternity-review-el-final-fantasy-indie/ Stonefly 40% https://bitwares.net/stonefly-review-querida-encogi-los-ninos/ Lucid Cycle 40% https://bitwares.net/lucid-cycle-review-y-los-suenos-suenos-son/ Life is Strange: True Colors 35% https://bitwares.net/life-is-strange-true-colors-review-nada-de-espejitos-de-colores/ Guardians of the Galaxy 35% https://bitwares.net/marvels-guardians-of-the-galaxy-review-en-el-espacio-todos-pueden-oirte-reir/ In Sound Mind 35% https://bitwares.net/in-sound-mind-review-una-experiencia-tan-tenebrosa-como-entretenida/ Samurai warrior 35% https://bitwares.net/samurai-warrior-5-review-jugar-a-ser-una-topadora-de-gente/ Tetris Effect Connected 35% https://bitwares.net/tetris-effect-connected-review-lo-bueno-se-hizo-esperar/ Resident Evil Village 35% https://bitwares.net/resident-evil-village-review-armado-para-el-terror/ Guilty Gear STRIVE 35% https://bitwares.net/guilty-gear-strive-review-arte-competitivo/ Psychonauts 2 35% https://bitwares.net/psychonauts-2-review-el-retorno-a-la-mente-todavia-sigue-vigente/ Astalon: Tears of the Earth 35% https://bitwares.net/astalon-tears-of-the-earth-review-a-salvar-a-nuestro-pueblo-se-ha-dicho/ Smelter 35% https://bitwares.net/smelter-review-probar-el-fruto-prohibido-nunca-fue-tan-divertido/ Nongunz: Doppelganger Edition 35% https://bitwares.net/nongunz-doppelganger-review-una-bocanada-de-aire-fresco-entre-la-oleada-de-rogue-like/ Battlefield 2042 3. 4% https://bitwares.net/battlefield-2042-review-te-dije-que-no-asomaras-la-cabeza/ Lost in random 3. 4% https://bitwares.net/lost-in-random-review-nightmare-of-some-fantasia-of-others/ WRC 10 33% https://bitwares.net/wrc-10-review-jugando-en-el-barro-y-en-la-nieve/ The Ascent 33% https://bitwares.net/the-ascent-review-el-cyberpunk-frenetico-que-estabas-esperando/ Minute of Islands 33% https://bitwares.net/minute-of-islands-review-el-indie-del-ano/ Hell Let Loose 33% https://bitwares.net/hell-let-loose-review-el-trabajo-en-equipo-es-lo-primordial/ Little Nightmares II 33% https://bitwares.net/little-nightmares-2-review-pc-grandes-horrores-en-pequenos-envases/ Tunche 30% https://bitwares.net/tunche-review-a-las-trompadas-en-el-amazonas/ Skul: The Hero Slayer 30% https://bitwares.net/skul-the-hero-slayer-review-pc-un-heroe-de-puro-hueso/ Dark deity 30% https://bitwares.net/dark-deity-review-volviendo-a-lo-basico/ Xuan-Yuan Sword VII 30% https://bitwares.net/xuan-yuan-sword-vii-review-historia-y-mitologia-china-mezclados-con-un-estilo-souls-una-combinacion-mas-que-interesante/ Hoa 30% https://bitwares.net/hoa-review-una-entrega-sacada-del-mundo-de-ghibli/ Hot Wheels Unleashed 30% https://bitwares.net/hot-wheels-unleashed-review-se-ceba-y-no-es-el-mate-que-es/ Mighty goose 30% https://bitwares.net/mighty-goose-review-un-tributo-a-metal-slug/ Tales of Arise 30% https://bitwares.net/tales-of-arise-review-manten-viva-la-llama/ Eldest souls 30% https://bitwares.net/eldest-souls-review-como-pegan-estos-dioses-antiguos-che/ Sunshine Manor 25% https://bitwares.net/sunshine-manor-review-jugando-con-tus-expectativas/ Ashwalkers 25% https://bitwares.net/ashwalkers-review-un-camino-gris/ Ninja Gaiden: Master Collection 25% https://bitwares.net/ninja-gaiden-master-collection-review-un-3-a-1-bastante-a-mano/ Tails of iron 25% https://bitwares.net/tails-of-iron-review-un-soulslike-con-animalitos-cute-no-estos-animalitos-no-tienen-nada-de-eso/ Chernobylite 25% https://bitwares.net/chernobylite-review-ay-sos-re-toxico/ Within the blade 25% https://bitwares.net/within-the-blade-review-ninjas-gore-y-tilteos-en-pocos-bits/ Death door 25% https://bitwares.net/deaths-door-review-el-pajaro-canta-hasta-morir/ The Medium 25% https://bitwares.net/the-medium-review-pc-un-thriller-en-dos-mundos/ Super Monkey Ball Banana Mania 25% https://bitwares.net/super-monkey-ball-banana-mania-a-20-anos-de-su-primer-lanjando/ Honey, I joined a Cult 25% https://bitwares.net/honey-i-joined-a-cult-preview-yo-amo-al-lider/ Astria ascending 25% https://bitwares.net/astria-ascending-review-who-said-que-era-facil-ser-un-semidios/ The Forgotten City 25% https://bitwares.net/the-forgotten-city-review-mod-del-skyrim-que-brilla-por-cuenta-propia/ World War Z: Aftermath 25% https://bitwares.net/world-war-z-aftermath-review-zombies-en-2o-persona/ Steel Assault 25% https://bitwares.net/steel-assault-review-accion-retro-a-toda-velocidad/ Total War: ROME REMASTERED 25% https://bitwares.net/total-war-rome-remastered-el-regreso-de-un-clasico/ Grow: Song of the Evertree twenty% https://bitwares.net/grow-song-of-the-evertree-review-el-hibrido-perfecto-entre-stardew-valley-y-animal-crossing/ Chicory: A Colorful Tale twenty% https://bitwares.net/chicory-a-colorful-tale-dale-color-a-tus-sentimientos/ Warhammer 40,000: Battlesector twenty% https://bitwares.net/warhammer-40000-battlesector-review-el-emperador-protege/ Road 96 twenty% https://bitwares.net/road-96-review-el-compromiso-de-un-viaje/ Silicon Dreams twenty% https://bitwares.net/silicon-dreams-review-jugando-al-detective/ R-Type Final 2 twenty% https://bitwares.net/r-type-final-2-review-el-retorno-de-un-clasico-de-2003/ Grime twenty% https://bitwares.net/grime-review-esos-nuevos-viejos/ Sherlock Holmes: Chapter One twenty% https://bitwares.net/sherlock-holmes-chapter-one-review-nos-invita-a-ipos-de-lleno-en-los-zapatos-del-famoso-detective/ TOEM twenty% https://bitwares.net/toem-review-digan-whisky/ Voice of Cards twenty% https://bitwares.net/voice-of-cards-the-isle-dragon-roars-review-yoko-tarot/ Tormented souls twenty% https://bitwares.net/tormented-souls-review-sustos-que-dan-gusto/ Potion craft twenty% https://bitwares.net/potion-craft-preview-el-alquimista-del-barrio/ Inscryption twenty% https://bitwares.net/inscryption-review-que-estas-dispuesto-a-sacrificar/ Happy game fifteen% https://bitwares.net/happy-game-review-los-psicodelicos-problemas-de-la-ninez/ Pathfinder: Wrath of the Righteous fifteen% https://bitwares.net/pathfinder-wrath-of-the-righteous-review-senoras-y-senores-hora-de-rolear/ Forgive Me Father fifteen% https://bitwares.net/forgive-me-father-preview-bendita-sea-esta-escopeta/ FIST Forged in Shadow Torch fifteen% https://bitwares.net/fist-forged-in-shadow-torch-review-un-conejito-con-mas-pilas-que-el-de-duracell/ Forza Horizon 5 10% https://bitwares.net/forza-horizon-5-review/ Bright Memory: Infinite 10% https://bitwares.net/bright-memory-infinite-review-un-reluciente-y-frenetico-shooter/ Age of Empires IV 10% https://bitwares.net/age-of-empires-iv-review-el-rey-vuelve-con-la-misma-base/ Evertried 10% https://bitwares.net/evertried-review-un-paso-en-falso-y-volvemos-a-empezar/