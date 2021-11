Sarahi Algarín Ruiz has a degree from ‌Relations ‌Internacionales‌, ‌ ‌teacher‌ ‌en‌ ‌Development‌ ‌Local‌. It has addressed‌ ‌the‌ ‌participation‌ ‌of‌ ‌the‌ ‌Infancy‌ ‌in‌ ‌situation‌ ‌of‌ ‌vulnerability‌ ‌since‌ ‌the‌ ‌research‌ ‌and‌ ‌the‌ ‌activism. ‌ ‌Currently‌ ‌is‌ ‌director‌ ‌of‌ ‌Joy‌ ‌Joy, ‌association‌ ‌que‌‌see ‌the‌ ‌visibilization‌ ‌of‌ ‌the‌ ‌Infancies‌ ‌living‌ ‌with‌ ‌HIV and reduce barriers to access to treatment.