En los últimos dos días, Estados Unidos aprobó el uso de dos pastillas anticovid; la de Pfizer y la píldora de Merck. Ambos tratamientos se convierten en las dos píldoras autorizadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) para su uso de emergencia contra COVID-19 y se espera que sean una herramienta crucial para reducir las hospitalizaciones, en un momento en el que los casos se han disparado por Ómicron.

Lo que hay que saber de Paxlovid, de Pfizer

Paxlovid es el nombre de primer tratamiento de uso doméstico para el coronavirus, autorizado para su uso de emergencia en Estados Unidos este miércoles 22 de diciembre.

Datos del ensayo clínico de Pfizer mostraron que su régimen antiviral es un 90% eficaz en la prevención de hospitalizaciones y muertes en pacientes con alto riesgo de enfermedad grave.El tratamiento comprende dos tipos de tabletas. En EU, la pastilla puede usarse para tratar casos moderados de coronavirus en adultos y menores de 12 años con al menos 40 kilogramos de peso y cuya salud los ponga en riesgo de ser hospitalizados. Solo podrá ser comprada con receta médica y los pacientes deben tomarla tan pronto como sepan que tienen la enfermedad, como máximo dentro de los cinco primeros días en que se hayan presentado síntomas. Además, deberá tomarse dos veces al día durante unos cinco días, detalló la FDA.Paxlovid consiste en nirmatrelvir, que inhibe una proteína del SARS-CoV-2 para detener la replicación del virus, y ritonavir, que ralentiza la descomposición del nirmatrelvir para ayudarlo a permanecer en el cuerpo por un período más largo a concentraciones más altas. Paxlovid se administra en tres tabletas (dos tabletas de nirmatrelvir y una tableta de ritonavir) tomadas juntas por vía oral dos veces al día durante cinco días, para un total de 30 tabletas. Paxlovid no está autorizado para su uso durante más de cinco días consecutivos.Los posibles efectos secundarios de Paxlovid incluyen deterioro del sentido del gusto, diarrea, presión arterial alta y dolores musculares. El uso de Paxlovid al mismo tiempo que ciertos otros medicamentos puede resultar en interacciones medicamentosas potencialmente significativas. Además, el uso de Paxlovid en personas con infección por VIH-1 no controlada o no diagnosticada puede provocar resistencia a los medicamentos contra el VIH-1. Mientras que el ritonavir puede causar daño hepático, por lo que se debe tener precaución al administrar Paxlovid a pacientes con enfermedades hepáticas preexistentes, anomalías de las enzimas hepáticas o inflamación hepática.Pastilla para COVID de Merck, ¿quién puede tomarla? ¿Cómo actúa este tratamiento y cómo hay que tomarlo? Efectos secundarios

El molnupiravir, tratamiento de la farmacéutica estadounidense Merck, que opera en el resto del mundo como MSD, autorizado este jueves por la FDA, está disponible solo con receta y debe iniciarse lo antes posible después del diagnóstico de COVID-19 y dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas.

La pastilla de MSD reduce el riesgo de muerte y hospitalización en un 30 %.El molnupiravir está autorizado para su uso en pacientes mayores de 18 años, porque en menores de edad puede afectar el crecimiento óseo y cartilaginoso. Esta pastilla no está autorizada tampoco para la prevención pre-exposición o post-exposición de COVID-19 o para el inicio del tratamiento en pacientes hospitalizados por COVID-19 porque no se ha observado beneficio del tratamiento en personas cuando el tratamiento se inició después de la hospitalización por COVID- 19. La píldora se podrá administrar sólo a quienes no puedan acceder a otros tratamientos autorizados por las autoridades estadounidenses o que clínicamente se considere que es mejor que tomen el tratamiento de MSD. El molnupiravir es un medicamento que actúa introduciendo errores en el código genético del virus SARS-CoV-2, lo que evita que el virus se replique más y mantiene la carga viral a niveles bajos en el organismo, con lo que reduce la gravedad de la enfermedad. El molnupiravir se administra en cuatro cápsulas de 200 miligramos por vía oral cada 12 horas durante cinco días, para un total de 40 cápsulas, y su uso no está autorizado para su uso durante más de cinco días consecutivos. Los efectos secundarios observados en el ensayo de este tratamiento incluyeron diarrea, náuseas y mareos. La FDA sigue evaluando la seguridad y eficacia de molnupiravir para el tratamiento de COVID-19. Según los resultados de los estudios de reproducción en animales, el molnupiravir puede causar daño fetal cuando se administra a mujeres embarazadas. Por lo tanto, no se recomienda el uso de molnupiravir durante el embarazo. Con información de AFP y EFE. ]]>