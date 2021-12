Desde el primer momento de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto a la política exterior en un papel secundario. “La mejor política exterior es una buena política interior”, solía decir el mandatario en los primeros meses de su gobiernos. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 hizo que la política exterior tomara un rol mucho más activo al esperado. La búsqueda de equipo médico para atender la emergencia sanitaria y la posterior negociación para adquirir vacuna hicieron que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aumentara su actividad.

¿Cómo es la política exterior de México con AMLO?

El presidente ha delegado en su canciller casi todos los asuntos importantes de la política exterior. A diferencia de sus antecesores, ha reducido sus viajes al extranjero al mínimo y ha recibido solo a unos pocos presidentes y líderes extranjeros en visitas de Estado, gracias en parte a la pandemia. Según expertos, la insistencia del presidente en seguir los principios de la Doctrina Estrada, vigente en el país desde principios del siglo XX, muestra que el presidente prefiere observar al pasado de México como un país mediador en conflictos internacionales y no adaptar la política exterior del país en un momento donde se necesitan soluciones globales a problemas globales. La política exterior de México durante le gobierno de Andrés López Obrador ha estado regida, casi a rajatabla en la llamada Doctrina Estrada, una serie de principios consagrados en la constitución mexicana y que surgió en los años 30 del siglo pasado, cuando el mundo estaba en una depresión económica y se encaminaba a la Segunda Guerra Mundial. En el Plan Nacional de Desarrollo presentado por Andrés Manuel López Obrador se habla de recuperar los valores tradicionales de la diplomacia mexicana y habla concretamente de siete: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución Pac{oficia de los conflictos, eliminar el uso de la fuerza, la igualdad entre los Estados, la cooperación para el desarrollo y respeto a los derechos humanos.

Estos principios retoman la llamada Doctrina Estrada, presente en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que también señala que el presidente de la República es el encargado de dirigir la política exterior. “La cuestión es que esto te funcionaba dentro del entorno que tenías entones, el entorno hoy es muy diferente. En 1970 no tenías la OMC (Organización Mundial del Comercio), el papel de la Organización Mundial de la Salud no es el que era hoy, el papel de la ONU tampoco era lo este. Tampoco había tantos organismos regionales como existen hoy en día”, dijo Jorge Molina, profesor del Tec de Monterrey y especialista en comercio exterior. Fernanda Vidal Correa, profesora-investigadora de la Universidad Panamericana, recuerda que en los años 30, cuando la Doctrina Estrada fue enunciada, México buscaba abrirse camino ante el mundo y reconocimiento como un Estado Soberano, sobre todo despee{es de la expropiación del petróleo, el 18 de marzo de 1938, una decisión que afectó a los interés estadounidenses en el país. La idea de la autodeterminación de los pueblos, uno de los principios que el presidente Lópes Obrador más repite cuando se trata de política exterior, está basada en una visión muy nacionalista y que ya no es compatible, en gran parte con los discursos globalistas que rigen la política exterior actual”.

“No digo que la totalidad de la doctrina Estrada sea obsoleta, pero claramente ya no es aplicable esa idea de no juzgar o de no generar al menos acciones diplomática o reacciones en los foros adecuados y necesarios para posicionarse sobre ciertos asustó como la situación de Palestina”, dijo Vidal Correa. México, por ejemplo, ha tenido una posición cauta ante la situación de violación de derechos políticos en Nicaragua. Junto con Argentina, ha sido el único país latinoamericano que no ha condenado al gobierno de Daniel Ortega por la detención de sus opositores pol{ticos meses antes de las elecciones de noviembre, aunque no lo ha respaldad, como lo han hecho los gobiernos de Venezuela y Cuba. Por otra parte, el presidente ha llevado su agenda de austeridad republicana a la política exterior. Con los recortes al presupuesto de la Secretaria de Relaciones Exteriores, el servicio de los consulados en México en el mundo, principalmente a Estados Unidos, ha sufrido. “Al momento de recortar y aplicar la tijera, la parte que más ha sufrido es la atención a los migrantes. No puedes decir que los estás ayudando cuando no les das las herramientas legales para poder enfrentar una deportación”, dijo Molina. El académico del Tec de Monterrey indicó que también han sufrido las capacidades de cabildeo de México en el Congreso de Estados Unidos o ante el Parlamento Europeo, para empujar temas como una posible reforma migratoria o la ratificación del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México.

Visitas de Estado de AMLO

Otro punto en el que los recortes se han sentido es en la “diplomacia suave”, pues los stands de México en espacios como la Expo Universal de Dubái o la Bienal de Venecia, ya no acapara los titulares de la prensa internacional por su belleza o su des pliegue de recursos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha permanecido en México la mayor parte de su gobierno. Así, ha dejado pendiente su participación en foros internacionales a los que México ha sido invitado, como la cumbre del G20 o la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Lo que habla y lo que dice este mensaje implícito es que en realidad la agenda de él no es una prioridad la política exterior de México ni en su agenda ni en su proyecto de gobierno que diseñó por más de 18 años y por eso está totalmente ”, dijo Aribel Contreras, directora de la licenciatura en Negocios Internacional de la Universidad Iberoamericana. Molina explicó que aunque el canciller Marcelo Ebrard puede acudir en representación del presidente López Obrador a los foros internacionales, hay temas y discusiones que son exclusivas para los jefes de Estado. “México se está volviendo un observador de lo que está sucediendo. Anteriormente, al tener una participación más activa en política exterior, por lo menos se podía opinar al momento de que las decisiones se tomaran no importaba si era a favor o en contra de la postura mexicana, pero por lo menos se podía opinar”, dijo el profesor del Tec de Monterrey.

Desde que llegó a la presidencia, en diciembre de 2017, el presidente López Obrador solo ha viajado tres veces al extranjero, todas a Estados Unidos. La primera fue su visita al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington en 8 de julio de 2020. El segundo y el tercer viaje en el extranjero de López Obrador se llevaron acabo en noviembre de 2021. Una fue a Nueva York, para participar en un debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del cual México es miembro de enero del 2021 a enero del 2023 y el cual presidió México durante noviembre de 2019. La otra fue para participar en la cumbre de Líderes de América del Norte, donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La lista de los presidentes a los que López Obrador ha recibido no es mucho más amplia. En 2019, recibió la visita de presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El presidente de España entregó a su par mexicano el acta de nacimiento de su abuelo, que fue uno de los miles de refugiados españoles que llegaron a México durante la Guerra Civil Española. López Obrador recibió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el 20 de junio de 2019, solo 20 días después de que este asumiera el poder en la nación centroamericana. En 2021, López Obrador ha sostenido reuniones bilaterales con los presidentes de Bolivia, Luis Arce; de Argentina, Alberto Fernández, y de Guatemala, Alejandro Giamattei. En septiembre de este año, el presidente fue el anfitrión de la Cumbre de Líderes de la CELAC.

