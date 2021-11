Una oleada de nuevos vehículos electrificados ha irrumpido en el mercado mexicano este año. Desde pickups mild-hybrid, o híbridos tradicionales, como la minivan Sienna; hasta híbridos enchufables y 100% eléctricos, como los nuevos SUV de Volvo o BMW, o el city car E10X de Jac. En prácticamente todos los segmentos ya hay alternativas con baterías, incluso en aquellos que parecían no compaginar con la electrificación como el de los superdeportivos, ya que Audi lanzó este año el deportivo RS E-Tron GT. Sin embargo, no todos los modelos electrificados tienen los mismos beneficios en los verificentros, ni pueden circular toda la semana en caso de contingencias ambientales. Durante años, uno de los principales incentivos para comprar un vehículo electrificado era que estaban exentos de la verificación y podían circular todos los días, independientemente del calendario del programa Hoy No Circula, debido a su etiqueta de vehículo de bajas emisiones. Todos los modelos, independientemente de si eran híbridos, plug-in hybrid o completamente eléctricos, estaban exentos de verificación.

Pero tras reconocer que hay una gran disparidad entre los niveles de emisiones de los vehículos eléctricos y los híbridos, e inclusive entre las distintas tecnologías híbridas, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) decidió reducir el año pasado los beneficios para aquellos modelos que utilicen más el tanque de gasolina que la batería y el motor eléctrico. “Los vehículos híbridos cuya tecnología no permita la propulsión de la unidad utilizando sólo el motor eléctrico, ya no podrán obtener el holograma exento, toda vez que este tipo de vehículos dependen del motor de combustión interna para su operación, lo cual propicia que el rendimiento de los mismos no sea significativamente mayor al de sus similares a gasolina”, explica el organismo en su web. Este reordenamiento por primera vez hizo una distinción entre los modelos eléctricos y los híbridos, dando a los primeros el holograma ‘exento’ de forma permanente, y dividiendo a los segundos en dos categorías, dependiendo de la cantidad de kilómetros que son capaces de recorrer utilizando solo la fuente de propulsión eléctrica. Para algunas marcas como Tesla —que en los últimos años había sido especialmente crítica sobre darle el mismo tratamiento a los híbridos que a los eléctricos— este cambio resulta favorecedor a su modelo de negocio; mientras que para otros fabricantes de vehículos que habían apostado por los mild-hybrid, las nuevas reglas tambalean uno de sus principales argumentos de venta: la posibilidad de circular todos los días y de quedar exentos de la verificación.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México estableció que aquellos propietarios de modelos plug-in hybrid -o híbridos enchufables- que hayan concluido su primer periodo de ocho años y desean renovarlo, podrán solicitar a la Dirección General de Calidad del Aire de la dependencia la renovación del mismo. Los propietarios de modelos híbridos tradicionales con el holograma ‘Exento’, y cuya vigencia haya finalizado dentro del presente programa, deberán verificar la unidad dentro de los 180 días naturales contados a partir de la fecha de término de la vigencia del holograma. Hoy, entre todas las opciones que incluyen una batería eléctrica, los híbridos convencionales siguen siendo los más vendidos, seguidos de los enchufables y los eléctricos. En agosto —el último dato disponible— se vendieron 3,984 unidades de este tipo, de las cuales 3,656 fueron híbridos, 254 enchufables y 74 completamente eléctricos, según datos de Inegi. El cambio en la regulación no ha afectado las ventas, que se duplicaron desde agosto de 2020, cuando se comercializaron 1,804 unidades: 1,631 híbridos, 121 plug-in hybrid y 51 eléctricos.Los modelos mild-hybrid no pueden aspirar al holograma ‘Exento’ ni una sola vez, debido a que el generador y la batería funcionan como una asistencia que agrega torque al arranque o que alimenta algunos componentes eléctricos del vehículo, sin embargo, este sistema no es capaz de propulsar la unidad por sí mismo. Este tipo de modelos pueden tener el holograma doble cero. Aquellos que tengan un rendimiento mayor o igual a 16 km por litro podrán solicitarlo hasta por dos ocasiones. Aunque este tipo de vehículos no fueron incluidos dentro de la lista de modelos que no tienen que pisar un verificentro durante años y pueden circular todos los días, independientemente de la condición del aire, esto no ha frenado su crecimiento en el país. Mazda lanzó en octubre una versión mild-hybrid de su modelo subcompacto Mazda2 de manufactura mexicana, mientras que Suzuki presentó su modelo Swift Boostergreen hace un par de semanas. Ambas marcas ahora hacen énfasis en el rendimiento de combustible que ofrecen sus modelos, más que en la posibilidad de circular todos los días. Esta es la lista de los modelos que pueden aspirar al holograma exento.]]>